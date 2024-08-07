كمال الخير: اختيار السنوار يأتي كالسهم في صدر العدو الصهيوني

أكد رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير أن “اختيار الاخ يحيى السنوار لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس يأتي كالسهم في صدر العدو الصهيوني، لأنه رمز من رموز المقاومة والنضال الذين أرعبوا الكيان الصهيوني”.

وقال الخير في حديث له الاربعاء إن “إنجاز إخوتنا المجاهدين في حركة حماس إجراء مشاورات داخلية لتعبئة مركز الشهيد القائد إسماعيل هنية رحمه بهذه السرعة و الفعالية، ورغم كل الحرب عليها، هو رسالة قوية للعدو الصهيوني بأن حركة حماس لا تزال منيعة و صامدة ومتماسكة”، وتابع “كلنا ثقة أن القائد السنوار سوف يتابع مسيرة القائد الشهيد هنية والمؤسس الشيخ أحمد ياسين وكلّ الشهداء”.

واضاف الخير ان “السنوار سيعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية و تمتين العلاقة مع محور المقاومة بهدف تحرير فلسطين من النهر الى البحر”، ولفت الى ان “السنوار بات اليوم رمزا عالميا للمقاومة في مواجهة المشروع الصهيو – اميركي ولتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة ودحر الاحتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام