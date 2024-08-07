المفتي قبلان: اختيار السنوار أصاب صميم حكومة نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 13:56

المفتي قبلان: اختيار السنوار أصاب صميم حكومة نتنياهو

منذ 1 ساعة 7 August، 2024
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
لبنان

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان إن “اختيار القائد المقاوم يحيى السنوار رئيسا لحركة المقاومة الإسلامية حماس لهو اختيار موفق إن شاء الله، لأن اللحظة لحظة قتال وجودي وخيارات مصيرية”.

واضاف المفتي قبلان في حديث له الاربعاء ان “طبيعة البوصلة تضعنا بقلب أخطر المراحل والأخ السنوار رمز للعقل السياسي والقتالي معا”، ورأى ان “نفس اختياره رئيسا لحماس أحدث هزة أرضية أصابت صميم حكومة نتنياهو المختبئة تحت الأرض بانتظار الرد الإيراني المحسوم”، واعتبر ان “اللغة الآن للميادين ولا صوت فوق صوت الجبهات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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