مقاتلات روسية تسقط طائرتي “ميغ-29” أوكرانيتين

أفادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن القوات الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “ميغ-29″، كما دمرت محطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية.

وقالت الوزارة في بيان لها “قامت وحدات من قوات مجموعة دنيبر التابعة للقوات المسلحة الروسية، باستهداف تشكيلات اللواء الميكانيكي 65، ولواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 124، واللواء البحري 37 في مناطق مالايا توكماشكا، بياتيخاتكي، في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون”.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 65 عسكريًا، وأربع مركبات ومدفعي هاوتزر “M777” عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة، ومدفع “دي-20” عيار 152 ملم، ومستودعين للذخيرة الميدانية.

المصدر: سبوتنيك