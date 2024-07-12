مراسل المنار : نجاة عناصر من الجيش اللبناني بعد استهداف اليتهم العسكرية على إحدى طرقات بلدة الوزاني برشقات رشاشة من قرية الغجر وإصابة الآلية بشكل مباشر باربع رصاصات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 12 2024 - 11:34

مراسل المنار : نجاة عناصر من الجيش اللبناني بعد استهداف اليتهم العسكرية على إحدى طرقات بلدة الوزاني برشقات رشاشة من قرية الغجر وإصابة الآلية بشكل مباشر باربع رصاصات

منذ 52 mins 12 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة