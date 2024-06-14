المقاومة الإسلامية تستهدف مبان يستخدمها جنود العدو في المطلة بالأسلحة المناسبة رداً على الاعتداء على جناتا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 13:02

المقاومة الإسلامية تستهدف مبان يستخدمها جنود العدو في المطلة بالأسلحة المناسبة رداً على الاعتداء على جناتا

منذ 46 mins 14 June، 2024
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