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June 14 2024 - 02:18

شهيدة وعشرات الاصابات جراء غارة اسرائيلية استهدفت مبنى في جناتا جنوب لبنان

منذ 40 mins 14 June، 2024
جناتا ودير قانون النهر
تقارير مصورة - لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً على مبنى ما بين بلدتي جناتا ودير قانون النهر جنوبي لبنان، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الغارة الإسرائيلية استهدف مبنى من طابقين في جناتا قضاء صور، وهرعت سيارات الاسعاف للمكان فور سماع دوي الغارة.

واكدت مصادر طبية وصول شهيدة و عشرات الاصابات  الى مستشفات المنطقة، بينهم عدد من الاطفال جراء الغارة الاسرائيلية التي ألحقت دمارا كبيرا في المبنى.

وأفادت وسائل إعلام محلية بنقل المصابين في القصف الاسرائيلي على جناتا إلى مستشفيات المنطقة القريبة من البلدة.

أطفال جرحى جراء غارة الاحتلال على منزل ببلدة جناتا جنوب لبنان
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المصدر: مواقع

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