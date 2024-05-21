روسيا تطلق لأول مرة أقمارا صناعية للاتصالات بمعيار 5G

أعلنت وزارة التنمية الرقمية أن شركة “Bureau 1440” الروسية أطلقت بنحاج ثلاثة أقمار صناعية بمعيار 5G.

وجاء في بيان الوزارة: “أطلقت الشركة الروسية Bureau 1440 ثلاثة أقمار صناعية محلية أخرى للاتصالات إلى المدار المنخفض، حيث تستخدم هذه الأقمار الصناعية معيار 5G NTN للتواصل مع المشتركين، وهذا الحدث هو الأول في تاريخ صناعة الفضاء الروسية “.

وتشير الوزارة، إلى أن العمل على ابتكار وإنتاج هذه الأقمار استغرق 14 شهرا. وأن الأقمار الصناعية الخاصة بمهمة Dawn 2 (الفجر-2) هي أكبر من حيث الكتلة والحجم بمرتين، لأنها مجهزة بمعدات وأجهزة جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المهمة البحثية الثانية للشركة الروسية، حيث أُطلقت المهمة الأولى، Dawn 1، في يونيو من العام الماضي واعتبرت ناجحة تماما. وتميزت المهمة الأولى بسرعة بلغت 48 ميغابايت في الثانية، وزمن الوصول 42 مللي ثانية. وهذه البيانات تسمح بإجراء مكالمة فيديو مع عدة أشخاص أو مشاهدة التلفزيون بدقة 4K (دقة عرض 4 آلاف بكسل).

وتشير الوزارة إلى أنه من المتوقع ظهور نتائج مهمة Dawn 2 خلال الأشهر المقبلة.

ويضيف مصدر في الوزارة أنه سيستمر اختبار الأجهزة لعدة أشهر. وبعدها سيصبح بالإمكان إنشاء خدمة اتصالات عبر الأقمار الصناعية المحلية ذات النطاق العريض التي ستكون قادرة على تغطية جميع مناطق روسيا بالإنترنت السريع، في عام 2027.

ويقول ماكسوت شادييف، وزير التنمية الرقمية: “بالنسبة للوزارة، يعتبر إنشاء مجموعة أقمار صناعية خاصة بها تعمل في مدار منخفض لتوفير وصول سريع ورخيص إلى الإنترنت إحدى أهم المبادرات”.

المصدر: نوفوستي