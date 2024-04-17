شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا طفيفًا في بداية تداولات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع المخاوف بشأن الطلب العالمي، نتيجة المؤشرات الاقتصادية الضعيفة في الصين وضعف التوقعات بتخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.67% إلى 84.79 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.53% إلى 89.54 دولار للبرميل.

ويأتي التراجع بعد صعود الأسعار يوم أمس، حيث جرى تداول “برنت” فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، وجاء ذلك في ظل بيانات صينية إيجابية ومخاوف الأسواق من تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: رويترز