اعلام العدو: يتم التحقق من دخول طائرة مسيّرة قادمة من الشرق إلى مطار رامون شمال إيلات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 01:54

اعلام العدو: يتم التحقق من دخول طائرة مسيّرة قادمة من الشرق إلى مطار رامون شمال إيلات

منذ 19 mins 3 April، 2024
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