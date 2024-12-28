هدوء حذر عند الحدود اللبنانية وسط تراجع ملحوظ للانتهاكات الاسرائيلية

تشهد المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة هدوءاً حذراً، حيث لم تشهد المنطقة أي عمليات تفجير، كتلك التي كانت تقوم بها قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية. وشهدت اليوم المنطقة تحركات إسرائيلية معادية في الأراضي التي ما تزال واقعت تحت الاحتلال الاسرائيلي.

ورصد مراسل المنار تحركاً لآليات من بلدة الناقورة باتجاه علم الشعب، بالتزامن مع عمليات تمشيط. كما سجلت اليوم تحركات لجنود الاحتلال تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة من من بلدة علما الشعب.

وفي السياق سجل تحركات لقوات الاحتلال في بلدات يارون ومارون الراس وميس الجبل، التي انسحب العدو اليها بعد أن كان العدو قد توغل أمس باتجاه منطقة وادي الحجير.

واليوم تراجعت حركة الطائرات الاسرائيلية في الأجواء اللبنانية بشكل ملحوظ.

ونوه مراسل المنار في جنوب لبنان إلى أن العدو الاسرائيلي وخلال توغله في مناطق جنوبية حدودية مع فلسطين المحتلة، ربما يزرع أجهزة تجسس وبعضها يكون مفخخاً واحيانا عبوات ناسفة وغيرها من الأدوات الخطرة.

ولفت المراسل إلى أن العديد من المواطنين وبعد انسحاب قوات الاحتلال، يتوجهون إلى المنطقة، ما يمكن أن يكون خطراً عليهم، مؤكداً أن “لحذر واجب اكيد لأن العدو من شيمه القتل بالغدر”.

المصدر: موقع المنار