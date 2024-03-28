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March 28 2024 - 10:10

ارتفاع أسعار النفط مع استيعاب بيانات المخزونات الأميركية

منذ 56 mins 28 March، 2024
Neft Amrica
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس الثامن والعشرين من مارس آذار، بعدما تراجعت لجلستين على التوالي، بفعل الارتفاع المفاجئ لمخزونات النفط الأميركية.
وصرح كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي في مذكرة: نتوقع ارتفاع المخزونات الأميركية بأقل من المعتاد في ظل معاناة سوق النفط العالمية من عجز طفيف، وسط توقعات بأن يدعم ذلك سعر خام برنت في المستقبل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3% إلى 86.36 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.5% مسجلة 81.74 دولار للبرميل.

المصدر: رويترز

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