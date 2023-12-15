المفتي قبلان: الغرب لا يفهم إلا لغة القوة.. والمقاومة أكبر ضمانات سيادة لبنان

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت “لا شك ولا ريب أن الحرب التي تشنّها تل أبيب على قطاع غزّة بشراكة واشنطن والأطلسي هي أسوأ حروب العالم، وأخطر إبادة في تاريخ العالم المعاصر، ورغم ذلك فقد خسرت تل أبيب حربها وباءت بالفشل، والعالم تغيّر”.

واكد المفتي قبلان ان “لعنة غزّة ستلاحق الصهاينة وتمحقهم، وزمن هيمنتهم انتهى، وسيبقى الشرق الأوسط لشعوبه”، ونبه من ان “التطبيع خيانة لا خيانة بعدها وما بعد 7 تشرين الأول تاريخ جديد، والكيان الذي يعيش على حماية واشنطن والأطلسي مصيره الذل والزوال”.

وقال المفتي قبلان إن “ما يجري في باب المندب يؤكّد سيادة شعوب هذه المنطقة وشجاعتها وضمانتها الفعلية”، وتابع “لعبة القوة البحرية الدولية بقيادة واشنطن مكشوفة وحذارِ من دخول العرب في هذه اللعبة الخبيثة، لأنها خيانة لغزّة والقدس وأطفال ونساء فلسطين، فضلاً عن خيانتها لدين العرب وشرفها”.

وشدد المفتي قبلان على أن “المقاومة أكبر ضمانات سيادة لبنان واستقلاله وما تقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبية خدمة عظمى للبنان الكيان بمسيحييه ومسلميه”، ونبه من ان “الأمريكي يعيد غسل بعض الأقنعة لإعادة توظيفها ضد مصالح لبنان، ولبنان حرّ وسيبقى حراً وسيداً وعدواً لتل أبيب، فما تقوم به المقاومة فخر لبنان والمنطقة والعالم”، وشدد على ان “الغرب لا يفهم إلا لغة القوة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام