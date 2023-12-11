عشرات الشهداء والجرحى في قصف منزل لعائلة سالم في حي الشيخ  ‫رضوان في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 11:46

عشرات الشهداء والجرحى في قصف منزل لعائلة سالم في حي الشيخ  ‫رضوان في مدينة غزة

منذ 2 ساعة 11 December، 2023
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