قوات الاحتلال تقتحم عددا من المحال التجارية وسط مدينة رام الله لمصادرة تسجيلات الكاميرا من داخلها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 06:26

قوات الاحتلال تقتحم عددا من المحال التجارية وسط مدينة رام الله لمصادرة تسجيلات الكاميرا من داخلها

منذ 36 mins 8 December، 2023
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