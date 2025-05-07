إصابات في صفوف الصهاينة إثر عمليتي إطلاق نار غرب ودهس جنوب الخليل

أُصيب ثلاثة إسرائيليين على الأقل، مساء الأربعاء، في عمليتين منفصلتين في الضفة الغربية المحتلة، إحداهما بإطلاق نار قرب حاجز ريحان غرب جنين، والأخرى بمحاولة دهس وطعن قرب جبل الخليل، فيما أُصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي زعمت “تحييده”.

فعند حاجز ريحان، قرب بلدة برطعة جنوب غرب جنين، أُصيب إسرائيليان على الأقل بجراح تراوحت بين متوسطة وخطيرة، في عملية إطلاق نار. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان أولي، إنه تلقى “بلاغًا عن إطلاق نار في منطقة حاجز ريحان”، مشيرًا إلى أن “التفاصيل قيد الفحص”.

وفي بيان لاحق، اكتفى الجيش بالقول إن مسلّحًا أطلق النار باتجاه “قوة عسكرية خلال نشاط عملياتي” قرب حاجز ريحان، وإن القوات باشرت بمطاردة المنفّذ.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن العملية نُفذت من مركبة مارة، وأضافت أن جيش الاحتلال تولّى تقديم الإسعاف الأولي للمصابين، قبل نقلهما بمروحية إلى المستشفى.

وقد شرعت قوات الاحتلال في أعمال تمشيط بالمنطقة بحثًا عن منفذي العملية.

تبجح إعلامهم اليوم بانخفاض عمليات المقاومة في الضفة لأقل مستوى منذ 2020 فجاءتهم اللطمات من جنين والخليل. إصابة اثنين من الجنود بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت سيارتهم (الصورة) عند حاجز ريحان غربي جنين، وتمكن المنفذون من الانسحاب بسلام. فيما نفذ مقاوم عملية دهس عند حاجز… pic.twitter.com/6EcC4H4klP — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) May 7, 2025

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند المدخل الجنوبي لمدينة الخليل

واستُشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، جنوب مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية وأمنية أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب عند الحاجز العسكري في منطقة سدة الفحص، عند المدخل الجنوبي للمدينة، ما أدى إلى استشهاده، مشيرة إلى أن الاحتلال احتجز جثمان الشهيد.

وفي بيان لاحق، قال جيش الاحتلال إن فلسطينيًا حاول تنفيذ عملية دهس ضد قوة عسكرية، ثم ترجّل من مركبته وحاول تنفيذ عملية طعن، قبل أن يتم “تحييده”.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال استنفر قواته في محيط حاجز “سدة الفحص” جنوب الخليل، وأغلق عدة طرق مركزية في المنطقة.

في اليوم 107 لاجتياح جنين.. المقاومة تضرب المستوطنين على حاجز برطعة، قرب جنين، وتصيب 4 منهم، بينهم اثنان بجراح خطيرة. pic.twitter.com/ZgK0dirN7u

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 7, 2025

المصدر: مواقع