السيد فضل الله: لموقف لبناني موحد بمواجهة العدو الاسرائيلي

قال السيد علي فضل الله في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت إن “العدو الاسرائيلي يواصل اعتداءاته على لبنان مستفيدا من ذلك الصّمت المطبق عن كل جرائمه واعتداءاته من اللجنة المكلفة بتطبيق قرار وقف اطلاق النار والدول الضامنة له، فيما قامت وتقوم الدولة اللبنانيّة ومن خلفها المقاومة بالايفاء بالتزاماتها بكل مندرجات قرار وقف اطلاق النار”.

ودعا السيد فضل الله “الدولة اللبنانيّة إلى تفعيل دورها الذي أخذته على عاتقها على الصّعيد الديبلوماسي وأن ترفع صوتها في المحافل الدوليّة بوجه العدوانية الاسرائيلية”، وشدد على “الموقف اللبناني الموحّد في مواجهة هذه الاعتداءات واستمرار العدو باحتلاله لأرض لبنانيّة ما يمسّ بسيادة لبنان”، وطالب “بالاتبعاد عن الخطاب المتوتر الذي يزيد من انقسام السّاحة الداخلية”، وتابع “نريد للغة الحوار الموضوعي الهادئ ولغة العقل أن تكون حاكمة دائما”.

وعن الانتخابات البلديّة، قال السيد فضل الله “نتمنّى للبنانيين تجاوز كل ما نتج من هذا الاستحقاق من انقسامات والاستعداد لمواجهة المرحلة التالية من الانتخابات بروح رياضيّة ووطنيّة يكون تعبيرها في صناديق الاقتراع لا استفزازًا مما يُعمل عليه على الأرض”.

في سياق آخر، ندد السيد فضل الله “بالعدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة”، وأسف ان “كل ذلك لا يهز ضمير العالم ومن ينادون بحقوق الإنسان، في الوقت الذي يصرّ هذا الشعب على مواجهة العدو من خلال مقاومته وصبره وثباته وعدم السّماح له بأن يحقّق أهدافه ما يدعو إلى الوقوف مع هذا الشعب واسناده بكل سبل الاسناد”.

وأشاد السيد فضل الله “بموقف الشعب اليمني ومقاومته الذي رغم كل التضحيات التي تحملها ولا يزال يتحملها يصر على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وهو بذلك قدم ويقدم أنموذجًا على هذا الصّعيد نريد أن يُحتذى به”.

من جهة ثانية، هنأ السيد فضل الله “المسيحيين الكاثوليك بانتخاب البابا رئيسًا لكنيستهم والّذي نأمل أن يحمل رسالة السيّد المسيح الّتي تدعو إلى المحبة والوقوف في وجه الظلم مما بات يتهدّد استقرار العالم في أمنه واقتصاده ونصرة المظلومين والفقراء والمعذّبين والمهمّشين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام