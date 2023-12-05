رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي: احتمال وقوع  ‫هجمات “إرهابية” في اميركا هو الأعلى خلال عقد بسبب حرب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2023 - 15:20

رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي: احتمال وقوع  ‫هجمات “إرهابية” في اميركا هو الأعلى خلال عقد بسبب حرب غزة

منذ 26 mins 5 December، 2023
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