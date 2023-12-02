178 شهيداً في اليوم الـ 56 من العدوان الصهيوني المدعوم من الغرب على قطاع غزة

دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 56 تواليًا، بتجدد الغارات والقصف الإسرائيلي – صباح الجمعة- مع انتهاء التهدئة الإنسانية المؤقتة التي استمرت 7 أيام، وسط مطالبات بوقف شامل لحرب الإبادة الجماعية الصهيونية.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ الصباح وحتى الساعة الثامنة مساءً، إلى 178 شهيدا، فيما أصيب 589 آخرون معظمهم من الأطفال والنساء في تجدد غارات الاحتلال.

وقصف طيران الاحتلال الحربي مربعاً سكنياً كاملاً في محيط دوار أبو شرخ شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال شنت غارات مكثفة على شكل أحزمة نارية تركزت في منطقة الشيخ ناصر وداور أبو حميد والترخيص وبالقرب من شارع جلال وحي المحطة ومنطقة الكتيبة وسط خانيونس. وأسفرت الغارت عن استشهاد الطفل محمد علي مراد 17 سنة وهو نازح في مدرسة خالد الحسن قرب دوار بني سهيلا.

واستشهد 6 مواطنين بينهم 4 أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة صباح في دير البلح وسط قطاع غزة. كما وصلت عدد من الإصابات لمستشفى كمال عدوان جراء استهداف الاحتلال مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وتسببت غارات الاحتلال على جباليا باندلاع حرائق كبيرة.

واستشهد الشقيقان محمود وأحمد عطا الأشقر برصاص الاحتلال، بجوار صيدلية مسلم في شارع الجلاء بغزة، في حين واصلت طائرات الاحتلال إطلاق قنابل الغاز بكثافة في مراكز الإيواء في منقطة معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت مبكر، أفادت مصادر فلسطينية أنه قبل دقائق من حلول الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة حلقت طائرات الاحتلال الحربية والاستطلاعية في سماء قطاع غزة، وبدأت تسمع اصوات انفجارات تبين أنها ناجمة عن غارات قصف إسرائيلي. وأكدت وزارة الداخلية في غزة، أن طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، أن الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى مع انتهاء الهدنة وتجدد قصف المدنيين صباح اليوم. وقال: الجرحى يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات نتيجة تكدس الحالات.

بدوره أكد مصدر طبي في مشفى أبو يوسف النجار في رفح، وصول 44 شهيدًا وعشرات الجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل لى رفح منذ صباح اليوم حتى عصر اليوم.

وأفادت مصادر طبية في مشفى شهداء الأقصى في دير البلح بوصول 18 شهيدًا و70 إصابة منذ الصباح حتى الساعة الثانية والنصف مساء، فيما وصل 11شهيدًا و40 إصابة إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا جراء الغارات على شمال غزة. واستقبل المستشفى المعمداني بغزة منذ ساعات صباح اليوم حتى العصر 30 شهيدا جراء العدوان الصهيوني على مدينة غزة بينهم 10 في قصف منزل لعائلة البلتاجي.

ووصل 7 شهداء إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس جراء القصف الإسرائيلي على المدينة. وقصفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية قرب مول العائلة في القرارة شمالي خان يونس. وارتقت شهيدة من عائلة صبح في قصف أرض في حي السلام شرقي رفح.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة أحمد في منطقة حي الأمل غربي خان يونس، فيما شنت غارة جديدة على شمالي مخيم المغازي. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائف دخانية شرقي بلدة عبسان.

وشنت طائرات الاحتلال غارة قرب مسجد الأمين محمد في خربة العدس برفح، وقصفت منزلا بشارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ونفذت غارتت قرب الحدود الفلسطينية المصرية قرب معبر رفح.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف منازل في مخيم يبنا جنوبي رفح. واستشهد مواطن وأصيب 6 باستهداف الاحتلال منزل عائلة شموط في الكتيبة بخانيونس.

واستشهد المصور الصحفي في وكالة الأناضول منتصر الصواف في قصف جديد على مدينة غزة، علمًا أنه سبق أن أصيب بجراح خطرة قبل نحو أسبوعين في قصف استهدف منزل عائلته في غزة استشهد خلاله والده الكاتب الصحفي مصطفى الصواف و45 من أفراد عائلته.

وقصفت طائرات الاحتلال برج السلام في مخيم جباليا ودمرته بالكامل. واستشهدت الطفلة جنان محمد سمير الفقعاوي إثر قصف الاحتلال منزلا غرب خانيونس. ولحقت أضرار في المستشفى الميداني في مستشفى غزة الأوروبي نتيجة الاستهدافات المجاورة.

وارتقى 4 شهداء وعدد من الاصابات في استهداف الاحتلال منزل لعائلة أبو عبيد في مخيم يبنا في رفح. وارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الصبيحي في شارع جورج شرق مدينة رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة قديح شرق خانيونس ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين. وانتشل المواطنون 9 شهداء في استهداف إسرائيلي لمنزل عائلة البلتاجي شرق الشجاعية. وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مخيم جباليا. كما شنت طائرات الاحتلال غارة قرب مستشفى ناصر في خانيونس.

وقصفت طائرات الاحتلال مسجد حليمة جنوب خانيونس. ووصل عدد من الإصابات إلى مستشفى الكويت في قصف لمنزل في مخيم يبنا وسط رفح. وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في مدينة حمد غرب خانيونس ما أدى ارتقاء شهيدين وعدد من الجرحى.

ووصل 3 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى باستهداف الاحتلال منزلاً لعائلة قنديل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وألقت طائرات الاحتلال منشورات تطالب سكان بلدات خزاعة وعبسان وبني سهيلا والقرارة، والتوجه إلى رفح، وأن خانيونس منطقة عمليات حربية.

كما طلبت قوات الاحتلال سكان حي التفاح وبعض أحياء غزة إلى النزوج لجنوب قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم. ورغم إعلان الاحتلال منطقة رفح كمنطقة ملاجئ إلاّ أنها شنت عليها عدة غارات ما أدى إلى 6 شهداء على الأقل.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة عدوان بالسوق الغربي وسط مدينة رفح ونقل 4 شهداء وعشرات الإصابات. واستشهد الصحفي عبد الله درويش مصور قناة الأقصى في قصف صهيوني على قطاع غزة. وارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة قنن غرب خانيونس، ما أدى إلى شهيد وعدد من الجرحى. وأكدت وزارة الداخلية في غزة أن طائرات الاحتلال استهدفت شرقي بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبدأ عشرات آلاف المواطنين الذن عادوا لمنازهم خلال أيام الهدنة إلى مراكز الإيواء وسط حالة من القلق من تطورات الأمور.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام