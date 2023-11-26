مصادر سورية: تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2023 - 18:40

مصادر سورية: تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية

منذ 2 ساعة 26 November، 2023
أخبار موقع المنار

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