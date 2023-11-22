صفارات الانذار تدوي في رأس الناقورة في الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2023 - 22:46

صفارات الانذار تدوي في رأس الناقورة في الجليل الغربي

منذ 12 ساعة 22 November، 2023
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