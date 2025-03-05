خروقات صهيونية متواصلة: عدوان على رأس الناقورة

استهدف العدو الصهيوني منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان، ظهر اليوم، ما أدّى إلى إصابة شخصين بجروح.

وأفادت صحيفة الأخبار بأنّ المسيّرة المعادية استهدفت سيارتين لشقيقين من آل جهير كانا يتفقدان أرضهما في رأس الناقورة وقد أصيبا بجروح.

من جهتها، أشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن «مسيّرات إسرائيلية نفذت أكثر من غارة على سيارة في رأس الناقورة بالقرب من مكب للنفايات جنوبي موقع اليونيفيل، ما أدّى إلى جرح شقيقين كانا يعملان على جمع الخردة، وقد نقلا إلى المستشفى».

وكشفت الوكالة أن «عناصر الجيش ومواطنين حاولوا التوجه إلى المكان المستهدف، إلاّ أن المسيرات شنّت غارة لمنعهم من الوصول إلى المكان».

ويوم أمس، استشهد شخص وأصيب آخرون بغارة شنّتها مسيرة معادية على سيارة في رشكنانيه – قضاء صور.

المصدر: قناة المنار + مواقع