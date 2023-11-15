‫مراسل المنار: ارتفاع حصيلة قصف الإحتلال لمنزل شرقي خانيونس  ‫إلى 6 شهداء وعشرات الإصابات  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2023 - 13:16

‫مراسل المنار: ارتفاع حصيلة قصف الإحتلال لمنزل شرقي خانيونس  ‫إلى 6 شهداء وعشرات الإصابات 

منذ 31 mins 15 November، 2023
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