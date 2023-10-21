مراسل المنار: الطائرات المسيرة المعادية تحلق بشكل مكثف ‫ومتواصل في سماء المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 20:26

مراسل المنار: الطائرات المسيرة المعادية تحلق بشكل مكثف ‫ومتواصل في سماء المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة

منذ 40 mins 21 October، 2023
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