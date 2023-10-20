طائرات الاحتلال تقصف بالصواريخ “كنيسة الروم الأرثوذكس” في غزة

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدف في الغارات التي تشنها على قطاع غزة كنيسة الروم الأرثوذكس، والتي كان بداخلها عشرات النازحين، الذين كانوا يحتمون داخل الكنيسة، وأغلبهم من النساء والأطفال.

وأفادت بأن طيران الاحتلال قصف كنيسة القديس بروفيريوس في حي الزيتون جنوب غزة، والتي لجأ إليها المئات من النازحين، ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأشارت إلى أن أضرارا مادية جسيمة لحقت في أجزاء من مبنى الكنيسة، كما جرى تدمير مبنى بجوار الكنيسة.

ووفقا للداخلية في غزة، فإنّ الاحتلال استهدف مبنى الكنيسة كان بصورة مباشرة، ويذكر أن كنيسة الروم الأرثوذكس تقع على بعد أمتار من المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

من جانبها، استنكرت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس بأقوى العبارات القصف الإسرائيلي الذي طال كنيستنا في مدينة غزة، واستهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها التي توفر الحماية للأبرياء جريمة حرب.

بدورها، قالت حركة حماس إن “قصف الاحتلال لكنيسة بوفيليوس في غزة إجرام متجدد ضد الأديان والمدنيين العزل”.

المصدر: فلسطين اليوم