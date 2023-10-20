شهداء وإصابات إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية ببرج فلسطين في دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 07:46

شهداء وإصابات إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية ببرج فلسطين في دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 20 October، 2023
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