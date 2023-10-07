سرايا القدس: نؤكّد أننا الآن نمتلك العديد من الجنود ‫الصهاينة أسرى بين أيدينا  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 14:30

سرايا القدس: نؤكّد أننا الآن نمتلك العديد من الجنود ‫الصهاينة أسرى بين أيدينا 

منذ 39 mins 7 October، 2023
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