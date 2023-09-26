كتلة الوفاء للمقاومة تناقش الوضع التربوي مع الحلبي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2023 - 21:08

كتلة الوفاء للمقاومة تناقش الوضع التربوي مع الحلبي

منذ 39 mins 26 September، 2023
لبنان

كتلة الوفاء للمقاومة تناقش الوضع التربوي مع وزير التربية عباس الحلبي.

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