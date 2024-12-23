“الوفاء للمقاومة”: تشكيل لجنة متابعة لملف النازحين اللبنانيين في العراق

عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” جلسة استثنائية الاثنين خصصت للبحث في قضية النازحين اللبنانيين الى الجمهورية العراقية.

وقالت الكتلة في بيان لها “تم استعراض مجريات العمل مع الحكومة العراقية والوزارات والإدارات المعنية من جهة والحكومة اللبنانية وشركة طيران الشرق الأوسط من جهة ثانية”.

وقررت الكتلة “تشكيل لجنة للمتابعة مع دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس نجيب ميقاتي، خصوصا أن هذا الملف من مسؤوليات الحكومة اللبنانية التي يقع على عاتقها موضوع النازحين اللبنانيين، بهدف تكليف الأجهزة المعنية وفي مقدمتها الهيئة العليا للإغاثة ولجنة الطوارئ الحكومية لإيجاد الحلول المناسبة ومعالجة الموضوع بصورة فورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام