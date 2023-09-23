الجيش اللبناني: نحذر من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2023 - 12:42

الجيش اللبناني: نحذر من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر

منذ 12 mins 23 September، 2023
الجيش اللبناني
لبنان

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها السبت إنه “بتاريخ 23 / 9 / 2023، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني بمؤازرة الدفاع المدني اللبناني، من إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعيا كانوا على متن أحد الزوارق المطاطية أثناء تعرضه للغرق مقابل شاطىء شكا”.

وتابع البيان “تحذر قيادة الجيش من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة وتؤكد أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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