التحكم المروري: إعادة فتح السير على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2023 - 17:38

التحكم المروري: إعادة فتح السير على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير

منذ 5 mins 22 September، 2023
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