حركة سير كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2022 - 13:38

حركة سير كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه الجنوب

منذ 10 mins 14 May، 2022
أخبار موقع المنار

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