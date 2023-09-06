شركاء النصر، شاركونا رأيكم

بلدية الغبيري: الإدعاء على لائحة اضافية من أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2023 - 23:58

بلدية الغبيري: الإدعاء على لائحة اضافية من أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية

منذ 2 ساعة 6 September، 2023
بلدية الغبيري
لبنان

أعلنت بلدية الغبيري في بيان لها الاربعاء انه سيتم الإدعاء على مجموعة جديدة من اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة.

وقال البيان إنه “استكمالا للائحة الاولى التي ارسلتها بلدية الغبيري الى المدعي العام المالي ووزارة الاقتصاد للادعاء على اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة، سيتم ارسال لائحة اضافية تضم مخالفين للتسعيرة ولائحة أخرى تضم اصحاب المولدات الذين يتقاضون بدل حد ادنى من الاستهلاك يفرضونه على المشتركين من دون وجه قانوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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