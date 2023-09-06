شركاء النصر، شاركونا رأيكم

تسللت قوات صهيونية خاصة إلى أطراف مخيم جنين، فيما ساندتها آليات عسكرية مصفحة عقب اكتشاف القوة الخاصة.

ودوت صفارات الإنذار في المخيم محذرة من تسلل القوات خاصة عقب اكتشاف أمرها.وفور انكشاف امرها اقتحمت آليات عسكرية مصفحة انطلقت من حاجز الجلمة أطراف المخيم حيث حاصرت منزلا.

واندلعت اشتباكات عنيفة مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في المخيم.

وأفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد نغنغية من منزله في مخيم جنين، “وهو عضو بارز في كتائب شهداء الأقصى”.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب، “إن مجاهدونا يخوضون الآن اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الخاصة المقتحمة لمخيم جنين”.

تعطل الية لقوات الاحتلال في مخيم جنين

انسحاب قوات الاحتلال من مخيم جنين

فيما قالت سرايا القدس، “إن مجاهدونا يستهدفون قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة على أطراف مخيم جنين”.

واستهدفت كتائب شهداء الأقصى وفق بيان لها قوات الاحتلال المتوغلة من “شارع الناصرة”، بوابل كثيف من الرصاص وعدد من العبوات شديدة الانفجار

المصدر: وكالات