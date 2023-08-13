تترقب الاوساط الصهيونية خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى الانتصار غدا، ووفق الاعلام الصهيوني فإن كشف المقاومة عن منظومة ” ثار الله” تعني ان اي مواجهة برية مقبلة مع حزب الله ستكون مكلفة جدا.