“يوم القدس” على درب السيد نصر الله.. حتى الصلاة في الأقصى

يحل هذا العام “يوم القدس العالمي”، ولأول مرة لا يكون بيننا سيد شهداء الأمة، الشهيد السيد حسن نصر الله الذي عوَّد الأمة والأحرار على الحضور ومخاطبتهم خلال الذكرى الهامة في وجدان كل حر في هذه المنطقة والعالم.

وهذا الغياب الجسدي للسيد الشهيد نصر الله رضوان الله عليه لا يعكس حقيقة التعلق به وبما رسّخه من أسس للقدس وعلى طريقها في نصرة القضية المركزية للأمة، وهي القضية الفلسطينية، وإن هذه القضية ستبقى حاضرة في الضمير والعمل، وإن الالتزام بها لا يتزحزح أيا كانت الصعوبات والتضحيات.

وقد أكد السيد الشهيد في أكثر من مناسبة أن المقاومة الإسلامية لن تتخلى عن قضية فلسطين، وبهذا السياق، قال في ذكرى “يوم القدس” يوم 15 نيسان/أبريل 2023: “…فلسطين قضيتنا، وأن القدس عاصمتنا جميعًا، وأن المقدسات مقدساتنا جميعًا، وأننا لن نتخلى عن فلسطين كما كنا دائمًا… نحن لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين”.

ولعل ذروة التضحية في سبيل قضية فلسطين كانت في ارتقاء السيد نصر الله شهيدًا كبيرًا على طريق القدس، ومعه ثلة من القادة والشهداء الذين آثروا التضحية بأنفسهم على الخضوع لإملاءات العدو الصهيوني ومن خلفه الإدارة الأمريكية. وهذه قمة التضحية، خاصة أنها تزامنت مع التخلي المريع من قبل العرب والمسلمين عن القيام بأقل واجباتهم تجاه فلسطين وشعبها، لا سيما خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وتزامن “يوم القدس” هذا العام أيضًا مع تجدد العدوان الصهيوني على لبنان، حيث تم استهداف الضاحية الجنوبية يوم الجمعة 28-3-2025 (قبيل إحياء المناسبة في الضاحية الجنوبية). وكان هذا الحادث الأول من نوعه منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 27-11-2024، مما يشكل خرقًا موصوفًا للاتفاق وللقرار الدولي 1701، دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنًا لمنع العدو من انتهاك سيادة لبنان. ناهيك عن الغياب التام للجنة الدولية المشرفة على الاتفاق والدول الضامنة لتنفيذه، مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

كل ذلك يؤكد المؤكد أن هذا العدو الإسرائيلي لا يمكن الركون معه إلى أي ضمانات، حيث لا أمان له. ويوم القدس وكل ما يجري في هذه الفترة يظهر صوابية الانتماء لفلسطين وكل من يدافع عنها في مواجهة الكيان الإسرائيلي وكل من يقف خلفه بالدعم والتأييد علنًا أو ضمنًا. كما ان يجري اليوم يؤكد أن الإدارة الأمريكية ليست طرفًا محايدًا أو نزيهًا كي تلعب أي دور للوساطة بين “إسرائيل” وضحاياها.

وفي السياق، قالت الكاتبة اليمنية أشواق دومان في حديث لموقع المنار الإلكتروني: “نعاهد الشهيد السيد نصر الله، المعلم وحبيب القلوب وفتيل النصر المشبع بالكرامة، أن أحرار الأمة لن يضيعوا نصرك ونهجك، وسنكون حيث أردتنا أن نكون”. وتابعت: “سيدي، أنت كنت بيننا تتألم لأمة كاملة، تحزن لدمعة يتيم ولوعة أسير وحنين أسرة شهيد، كنت بيننا تزأر لكل جريح ومظلوم ومستضعف، وكنت ترعب هذا العدو”.

وأكدت الكاتبة اليمنية أن “راية السيد نصر الله بنصرة القدس وفلسطين لن تسقط”، وتابعت: “سنواصل الطريق بنفوس شامخة وسواعد صلبة وصفوف متراصّة، نصوّب أسلحتنا إلى صدور الأعداء حتى نثأر لدمك الغالي”، وشددت على أن “دم الشهيد السيد نصر الله لن يبرد إلا يوم نصلي منتصرين في القدس والمسجد الأقصى يؤمنا قائد النصر وسيد العرب أخوك السيد القائد عبد الملك بن بدر الحوثي حفظه الله”.

المصدر: موقع المنار