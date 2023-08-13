دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن إلى كلمة سواء والى نقاش وطني راقٍ والابتعاد عن الخطاب التحريضي، ولفت الى ان “اكتساب الشعبية والجماهير هو في الدعوة إلى الوحدة بين اللبنانيين”.

وقال الحاج خلال حفل تأبيني في بلدة يونين لمناسبة مرور ثلاثة أيام على رحيل المجاهد المظلوم بلال عباس كنعان “مصاب جلل ان نفتقد أخا مجاهدا بهذه الطريقة، نحن نوطن النفس على أن نفقد أحبتنا في ساح المعارك وان يعودوا إلينا شهداء في مواجهة الصهاينة أو التكفيريين، ولكن الذي يهون علينا ألم الفراق والمصاب أننا قوم نؤمن بأن الموت حق”، وشكر “الجيش والقوى الأمنية على السرعة باعتقال القتلة على أمل أن يساقوا إلى العدالة وينالوا عقابهم لقتلهم هذا الاخ المجاهد”.

وأضاف الحاج حسن “فقدت بلدة يونين في اليومين الماضيين شهيدين، الشهيد بلال كنعان في مشهد قتل فيه مظلوما، والشهيد أحمد قصاص في اعتداء ميليشياوي من فئات ميليشياوية تاريخها وعقلها وسلوكها فتنوي، لم تخرج من ذلك التاريخ، واستغلت انقلاب شاحنة لتفتعل مشكلة أرادت من خلالها أن تجر البلد إلى مكان صعب”، وأكد ان “تاريخ حزب الله هو الارتقاء فوق الجراح وإطفاء الفتن وكلما أشعل هؤلاء وغيرهم الفتنة سنبادر إلى إطفائها”، وتابع “إذا كنتم تعتقدون أنكم بهذه الممارسات ترسلون رسائل إلى الخارج فأنتم مخطئون، وإن كنتم تعتقدون بأنه بهذه الطريقة تُحتسب الشعبية، فهذه جريمة بحق البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام