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August 8 2023 - 11:28

هجمات أوكرانيا تتسبب بقفز أسعار الحبوب عالمياً

منذ 59 mins 8 August، 2023
Wheat Russia
اقتصاد - صفحات منوعة

واصلت أسعار القمح ارتفاعها بمستهل أسبوع التداول الجديد، في ظل تزايد المخاوف بشأن مستقبل تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.
وذلك بعد الهجوم الذي شنته أوكرانيا على ناقلة نفط وسفينة حربية روسيتين باستخدام زوارق مسيرة.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أغلب صادرات القمح الروسي تمر عبر موانئ البحر الأسود، في الوقت الذي تشهد فيه روسيا ذروة موسم الحصاد الثاني، وهو ما يعني أن الوقت حرج للغاية لضمان وصول المحصول إلى الأسواق وتوافر إمدادات كافية في السوق العالمية.
وقال أولي هوي الرئيس التنفيذي لشركة أيكون كوميديتس للوساطة والاستشارات إن “الخطر في البحر الأسود يتزايد يوميا، وأي تهديد للصادرات الروسية سيكون أكبر تأثيرا من أي تهديد للصادرات الأوكرانية”.

المصدر: السومرية

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