أشاد السفير الصيني في لبنان تشيان مينجيان بالعلاقات الودية التي تجمع بلاده بكل المدن والمناطق اللبنانية ومن بينها منطقة عكار. وأضاف إن الصين ولبنان يمثلان حضارتين عريقتين، والحضارات العريقة تهتم بالتربية والتعليم، ونحن ندرس إمكانية تعزيز العلاقات والتعاون في كل المجالات وخاصة في مجال التربية والتعليم.

كلام السفير مينجيان جاء خلال زيارة إلى عكار على رأس وفد كبير من السفارة برفقة رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي محمود العبد الله.

وشملت الزيارة دار الإفتاء في حلبا، مطرانية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس، مركز النجدة الشعبية إضافة إلى المستشفى الحكومي في حلبا، معهد تكريت الرسمي ومدرسة رفيق الحريري الرسمية تكريت.

وقال السفير: أشكر جميع الفعاليات والمرجعيات والأصدقاء على استقبالهم الحار. وأنا سأكرر زيارتي إلى هذه المنطقة لتعزيز التعاون بين سفارة جمهورية الصين الشعبية ولبنان. اضاف: لقد قمنا بهذه الزيارة لمواصلة العلاقة بين سفارتنا والأصدقاء في عكار. ثانيا، تهدف هذه الزيارة إلى دراسة إمكانية تعزيز تعاون سفارتنا مع الأصدقاء في عكار وطبعا بين الصين ولبنان ككل. نحن في السفارة نود تشجيع التعاون مع كل المحافظات اللبنانية والمناطق سواء عكار أو مناطق الجنوب والنبطية وطرابلس وكل لبنان. إنها زيارتي الأولى لكنها لن تكون الوحيدة.

أما علي العبد الله فقال “إن اهتمام السفارة بالشمال وعكار تحديدا يأتي في سياق اهتمامها بكل المناطق اللبنانية، وقد سبق أن عبّرت وفود اقتصادية صينية زارت لبنان خلال السنوات الماضية عن اهتمامها بالتعاون على مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية بالشراكة مع الشركات الصينية بالإضافة إلى ميادين أخرى، مثل سكك الحديد ومعالجة المياه وقطاع النفط وادارة ملف النفايات وتطوير مشاريع صناعية مختلفة”.

واشار “إن زيارة السفير تشيان مينجيان إلى عكار تأتي استكمالا لاهتمام السفارة الصينية في لبنان بالشمال عموما وعكار خصوصا، وقد سبق للسفراء الصينيين أن قاموا بزيارات إلى المنطقة، وبادروا إلى تقديم الدعم. كما أعلنوا عن استعداد الشركات الصينية للعب دور أكبر في الإنماء سواء من خلال مشاريع الطاقة أو النقل والمرافئ وغيرها من المجالات الاقتصادية. وعكار لا تنسى فضل الصين في توفير الدعم لتطوير مهارات الطلاب، إذ تلقت هبة صينية لدعم مختبر المعلوماتية في معهد تكريت الفني الرسمي في عكار.”

حفل الغداء

وفي نهاية اليوم الطويل في عكار، أقام علي العبد الله حفل غداء تكريما للسفير والوفد المرافق، شارك فيه عدد كبير من الشخصيات من بينها النواب

المصدر: بريد الموقع