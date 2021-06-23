السفير الصيني تشيان مينجيان: سنعزّز علاقاتنا التاريخية مع لبنان

قال السفير الصيني الجديد في لبنان تشيان مينجيان أن الصين تنظر بأهمية إلى تطوير العلاقات الصينية اللبنانية، وأنه سيفعل كل ما في وسعه لتعزيز هذه العلاقات التي وصفها بـ “التاريخية”. وأضاف أن لبنان والصين أقاما العلاقات الدبلوماسية منذ زمن بعيد، وأنهما يقتربان من موعد الاحتفال بالذكرى الـ 50 على إقامة هذه العلاقات.

وقال السفير مينجيان في لقاء عبر الانترنت جمعه برئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي محمود العبد الله: “سنعمل على تعزيز التعاون أيضا مع تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، الذي تربطنا به علاقات قديمة، وسنحرص على تطوير العلاقات بين لبنان والصين على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات”.

وعلى صعيد اقتصادي آخر، ذكر السفير خلال اللقاء أن مشكلة نقص الحاويات من الصين إلى مناطق مختلفة من العالم ومن بينها لبنان، ستجد طريقها إلى الحل مع عودة النشاط الاقتصادي العالمي إلى طبيعته في ظل انحسار جائحة كورونا. وقال إن الصين سبقت الأسواق العالمية في العودة إلى التصنيع والتصدير بكامل طاقتها، ما شكل ضغطا على حركة الحاويات من الصين إلى العالم.

أما العبد الله فخاطب السفير: “لديكم معرفة تفصيلية بوضع لبنان وبالظروف المحيطة بحياة الناس، وهذا يمنحكم قدرات خاصة خلال الفترة المقبلة أثناء قيامكم بمسؤولياتكم. لقد عدت إلى لبنان بينما يمرّ بلدنا والعالم كله في مرحلة صعبة وحساسة، وهذا النوع من المراحل يتطلب دبلوماسيين على قدر كبير من الخبرة، وأنت يا سعادة السفير تتمتع بقدرات وخبرات مميزة ستتيح لك التعامل بفعالية مع الظروف الحافلة بالتحديات في لبنان خلال الفترة المقبلة”.

المصدر: بريد الموقع