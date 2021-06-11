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June 11 2021 - 18:14

هبة صينية الى الجيش اللبناني

منذ 20 mins 11 June، 2021
هبة صينية للجيش اللبناني
لبنان

أقيم الجمعة في اللواء اللوجستي حفل تسلم آليات عسكرية عبارة عن 40 شاحنة و60 جيب وقطع بدل عائدة لها، مقدمة هبة من السلطات الصينية لصالح الجيش اللبناني.

وقد حضر الحفل السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان والملحق العسكري الصيني العميد الركن وهانغ يوشونغ والمفتش العام اللواء الركن ميلاد إسحق ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وبالمناسبة، نوه السفير الصيني “بالعلاقة التي تجمع الجيشين الصيني واللبناني”، وأشار إلى أن “هذا التعاون يعكس مشاعر الصداقة العميقة تجاه شعب لبنان وجيشه”.

بدوره، أشار إسحق إلى “أهمية الهبة التي تساهم في تحسين حركية الوحدات المنتشرة على الأراضي اللبنانية”، وتلا كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلمه إلى السفير الصيني، وقدم له وليوشونغ درعين تذكاريتين تقديرا لجهودهما.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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