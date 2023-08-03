أكد “خطيب المسجد الأقصى المبارك” الشيخ عكرمة صبري الخميس أن “بدء جماعات المستوطنين المتطرفين الترويج لفكرة ذبح وحرق البقرات الخمس في المسجد الأقصى، أمرخطير يُحاك ضد الأقصى القدس ومقدساته، وذلك بعد فشلهم في إيجاد أي اثبات يؤكد وجود ما يُسمى بهيكل سليمان وأي حجر يثبت علاقته بالتاريخ العبري”.

وشدد الشيخ صبري على أن “قضية البقرات الخمس التي اشتراها المستوطنون المتطرفون من الولايات المتحدة قبل نحو عام، تأتي ضمن معتقدات وهمية لدى المتطرفين، والهدف الأساسي منها زيادة تهويد الأقصى وتدنيسه”، ولفت الى ان “أي عمل يقوم به الاحتلال في القدس أو المسجد الأقصى المبارك، يلبسونه الثوب الديني، لترويج فكرتهم ولتشجيع اليهود في العالم للهجرة إلى فلسطين”.

وأشار الشيخ صبري إلى أن المستوطنين بين فينة وأخرى يفتعلون أموراً وهمية لأجل إعطاء شرعية لمحاولة بسط يدهم على المسجد الأقصى، واستكمال مشروع تهويده”، ورأى ان “الله سبحان وتعالى كتب للمقدسيين أن يكونوا في الخط الأول للدفاع عن الأقصى والمقدسات فهم لم ييأسوا وباقون على العهد ولن يرفعوا الراية البيضاء، لكن نوجه نداءً عربياً ودولياً بعدم ترك المقدسيين في المواجهة وحدهم”، وتابع “لكن دفاع المقدسيين عن القدس والأقصى، لن يُسقط المسؤولية عن الأنظمة العربية والإسلامية التي تتهرب من المسؤولية التي تلاحقهم في الدنيا كما ستلاحقهم في الآخرة”.

المصدر: فلسطين اليوم