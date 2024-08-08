العدو يمنع خطيب المسجد الأقصى من دخوله 6 أشهر

أعلن الشيخ عكرمة صبري أن قرار الاحتلال إبعاده ستة أشهر عن دخول المسجد الأقصى “يصب ضمن محاولة الهيمنة والسيطرة على الأقصى وتهويده”، مؤكداً أن “الاحتلال لا يقبل أي صوت يصدح بنصرة الأقصى ورفض اقتحامات المستوطنين”.

هذا وأعلن محامي الشيخ عكرمة صبري للجزيرة أن شرطة العدو الإسرائيلي قررت منع خطيب المسجد الأقصى من دخول المسجد وباحاته لمدة 6 أشهر.

تغطية صحفية: بسبب نعيه إسماعيل هنـــية… الاحتلال يصدر قرارا بمنع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من دخول الأقصى لمدة 6 أشهر. pic.twitter.com/GTKooX85tv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 8, 2024

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء الجمعة الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية في القدس، بعد ساعات من إلقائه خطبة الجمعة، ونعيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الايرانية طهران من قبل العدو الاسرائيلي.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة الشرطة الإسرائيلية وجنود الاحتلال يحيطون بالشيخ أمام منزله في حي الصوانة بالقدس، بينما يتكئ على عصاه متوجهاً إلى مركبة الشرطة.

حماس: الاحتلال لا يقبل أي صوت يصدح بنصرة الأقصى

من جهتها، رأت حركة حماس أن هذا القرار جاء “تعسفا وانتقاما من الشيخ عكرمة ودوره الوطني والإسلامي في الوقوف أمام محاولات التهويد للقدس والمسجد الأقصى المبارك”، مطالبة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بضرورة التحرك ضد إجراءات العدو التهويدية.

الحركة أعربت عن إدانتها إبعاد الشيخ صبري عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، لافتة إلى أن الاحتلال “لا يقبل أي صوت يصدح بنصرة الأقصى ورفض اقتحامات المستوطنين”.

قوات الاحتلال تقتحم بلدات شمال القدس

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مصادر فلسطينية باقتحام قوات الاحتلال بلدات تقع شمال القدس المحتلة، من بينها الرام وضاحية السلام في عناتا شمال شرق المدينة المقدسة.

🔴 جانب من اقتحام جيش الاحتلال بلدة الرام شمال #القدس المحتلة. pic.twitter.com/TiplvGZ6TG — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 8, 2024

المصدر: مواقع إخبارية