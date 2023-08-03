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August 3 2023 - 11:16

بالفيديو | لأول مرة.. مناورات ليلية مشتركة بين القوات الروسية والسورية في محافظة حماة

منذ 1 ساعة 3 August، 2023
سوريا لأول مرة.. قوات روسية وسورية تنفذ مناورات ليلية في محافظة حماة.00_02_44_10.Still001
سورية - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الخميس، أنّ قوات روسية وسورية أجرت مناورات ليلية في محافظة حماة.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لأول مناورات ليلية أجرتها قوات روسية سورية مشتركة في محافظة حماة غربي سوريا، تدرّبت فيها القوات المشاركة على تدمير تجمّعات الإرهابيين المفترضة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنّ المناورات أجريت بمشاركة مقاتلات “Su-35” “Su-24” الروسية، وتشكيلات مدفعية سورية، حيث تدربت القوات المشاركة على ضرب أهداف حساسة للمجموعات الإرهابية المفترضة في المحافظة.

كما دمّرت مروحيات “Ka-52” البحرية الروسية عربات وتحصينات الإرهابيين المفترضين، وشملت المناورات إنزالًا نفذته تشكيلات سورية من ارتفاع 1500 إلى 3000 متر بمظلات Arbalet-2 الروسية من مروحيات “Mi-8AMTSh”.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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