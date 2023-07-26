تطبيقات تستنفد بطاريات الهواتف

كشف خبراءُ أن تطبيقات الوسائط الاجتماعية، وخدمات البث، وبعض الألعاب، من بين أسوأ العوامل التي تؤدي إلى استنزاف بطارية الهاتف.

ووَفقاً لخبراء التكنولوجيا في “ديكلوتر” وهو موقعٌ إلكتروني للتداول التكنولوجي، فإن التطبيقات الأكثر ضرراً لبطارية هاتفك الذكي، هي التطبيقات التي تعمل باستمرار في الخلفية، حتى عندما لا يتم استخدامها بنشاط.

ويحذرون من أن تطبيقات السوشيال ميديا، من أكثر التطبيقات استنزافاً، حيث يمكن للتطبيقات الوصولُ إلى موقعك والميكروفون والكاميرا وجهات الاتصال الخاصة بك في جميع الأوقات.

ويأتي ذلك بعد أن اشتكى المستخدِمون من أن تطبيق ثريدز الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي، يقتل بطارية هواتفهم بسرعة البرق. وشملت قائمة التطبيقات المستنزفة لبطارية الهاتف، تطبيقات مثل سبوتيفاي وأمازون وأوبر.

قال المتخصص في صحافة الهواتف الذكية أسامة الديب، في حديث مع “سكاي نيوز عربية”:

-التطبيقات الكثيرة على الهاتف تستنزف البطارية.

-عند تحميل التطبيق لا نقرأ غالبا الشروط قبل بدء التحميل، حيث يطلب التطبيق السماح بالوصول للميكروفون أو الكاميرا وهذا يستنزف البطارية أثناء عمل التطبيق في الخلفية.

-الحلول تكمن بحذف التطبيقات غير المستخدمة، وتفريغ البرامج المستخدمة من الخلفية في حال كنا لا نستخدمها في هذه اللحظة.

-وسائل التواصل الاجتماعي تستنزف الكثير من البطارية لأننا نستخدمها بكثرة.

-المشكلة الحقيقية تكمن في الألعاب فهي من أكثر الأمور التي تستنزف طاقة الهاتف.

المصدر: سكاي نيوز