إعلام العدو: تظاهرات في شارع “كابلان” في “تل أبيب” وفي القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2023 - 21:22

إعلام العدو: تظاهرات في شارع “كابلان” في “تل أبيب” وفي القدس

منذ 3 ساعة 18 July، 2023
أخبار موقع المنار

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