التظاهرات الاحتجاجية متواصلة في كيان العدو..

يواصل مئات الآلاف من المستوطنين المحتجين تظاهراتهم رفضاً للتعديلات القضائية التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على مواصلة السير بها.

التظاهرات عمَّت تل ابيب والقدس المحتلة ومناطق أخرى من كيان الاحتلال، وتركزت اليوم على محيط الكنيست.

وتشير استطلاعات الرأي إلى مخاوف واسعة النطاق بين المستوطنين الصهاينة، لاسيما مع امتداد الازمة الى قطاعات الجيش، وسط مخاوف إزاء الجاهزية القتالية.

وزير الحرب يؤاف غالانت دعا الى تأجيل التصويت في الكنيست واصفاً الوضع بالمقلق للغاية لاسيما بعد إعلان المئات من الطيارين في الجيش وأفراد الطواقع العاملة وقف الخدمة.

يأتي ذلك في وقتٍ أعلن مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أن الاخير خضع الليلة الماضية لإجراء جراحيّ لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، وأن ما نائب رئيس الحكومة (ياريف ليفين) سيحل محل نتنياهو في هذه الفترة.

المصدر: قناة المنار