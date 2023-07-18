بلدية الغبيري تدعي ضد كل من يظهره التحقيق بجرم ترهيب الناس وفتح مكاتب مراهنات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2023 - 18:54

بلدية الغبيري تدعي ضد كل من يظهره التحقيق بجرم ترهيب الناس وفتح مكاتب مراهنات

منذ 2 ساعة 18 July، 2023
بلدية الغبيري
لبنان

أعلنت بلدية الغبيري انها تقدمت بشكوى جزائية امام جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ضد كل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او متدخلا بجرم اطلاق النار وترهيب الناس الآمنين وفتح مكاتب مراهنات دون ترخيص قانوني.

وقالت البلدية في بيان لها الثلاثاء “عطفا على البيان الصادر عن بلدية الغبيري بتاريخ 16 تموز 2023 عن احداث 15 تموز 2023 اطلاق النار وتفشي ظاهرة مكاتب المراهنات غير المرخصة، تقدمت البلدية بشكوى جزائية امام جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ضد كل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او متدخلا بجرم اطلاق النار وترهيب الناس الآمنين وفتح مكاتب مراهنات دون ترخيص قانوني، آملين من كل الأجهزة الأمنية والقضاء سرعة التحقيق حفاظا على امن السكان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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