اعلام العدو | العملية العسكرية في جنين ستزيد الاوضاع سوءا

قالت صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء، إن العملية العسكرية المستمرة لليوم الثاني في جنين، لن تحقق أهدافها بالقضاء على المقاومة، وستزيد الأوضاع سوءا.

وأوضحت الصحيفة، أنه على قادة أحزاب اليمين في حكومة الاحتلال ومناصريهم في الكنيست والمستوطنات، التقليل من توقعاتهم حول نتائج العملية العسكرية.

وتتابع الصحيفة “أن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية ليس لديهم أي أوهام بأن هذه العملية ستحدث تغييرا جوهريَا في الواقع الأمني، وأن الهدف من العملية في الوقت الحالي هو توجيه ضربة للخلايا المسلحة تصعب من محاولاتهم لتنفيذ عمليات”.

وأشارت إلى أن هناك حاجة لإنهاء العملية بسرعة نسبيًا خوفًا من التورط في ساحات أخرى، مرجحةً أن يتم إطلاق صواريخ من غزة في حال زاد عدد الشهداء الفلسطينيين، كما يتوقع أن تنفذ عمليات انتقامية في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر.

وفي تقرير آخر لها، قالت “هآرتس”، إن العملية الحالية في جنين والصور الواردة من هناك تشير إلى أنها ستنشئ جيلًا فلسطينيًا لا يرى أي أفق آخر غير المقاومة

المصدر: اعلام العدو