رعد: لانجاز الاستحقاق الرئاسي بالتوافق والتفاهم

قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “نحن نعترف بأنه لا نحن نستطيع أن نأتي بمرشّح من دون تعاونهم ولا هم يستطيعون أن يأتون بمرشّحهم من دون تعاوننا”، وسأل “ما الحل؟”، وتابع ان “الحل هو أن نأتي ونجلس ونتفاهم ونُقنع بعضنا بعضا وصحتين على قلب لبيطلع بالتوافق والتفاهم”.

وأكد رعد خلال حفل نظمته بلدية كفرملكي من أجل افتتاح مشروع الطاقة الشمسية للبئر الإرتوازي الاحد “لو أنّ فريقاً يمتلك الأكثرية الواضحة والوازنة ربّما كنّا تعاملنا مع هذه الحقيقة بواقعية لكن طالما أنه يستحيل أن يمتلك فريق الأكثرية المُرجّحة للمجيء برئيس للجمهورية فالحل واحد هو أن نتفاهم”، وأضاف “لا تقبلون أن نتفاهم مع بعضنا البعض وتريدون دور مساعد أهلا وسهلا، سعودي أو فرنسي أوقطري أو ألماني أو من تشاؤون لكن تعالوا لنتفاهم وهذا المساعد يكون قادم للمساعدة وليس أن يأمر أو أن يقرّر عن أحد”.

وشكر رعد “كل من يبذل جهداً مساعداً في هذا المجال والأمر ليس مقفلاً تماماً بل الأمر لا يزال مفتوحاً على بوابة حل يُمكن أن يتوصل إليها الفرقاء لإنجاز الإستحقاق الرئاسي لكن ثمة صعوبات واقعية لا تزال وهذه الصعوبات نعمل مع كل المخلصين من أجل تذليلها”.

المصدر: مراسل الموقع