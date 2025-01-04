النائب محمد رعد من عين التينة: نحن أهل السلم وأهل المقاومة وحفظ السيادة واجب على الجميع

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد من الكتلة “اننا ماضون على نهج شهدائنا ولن نغيّر في ثوابتنا وسنتعامل مع كل مستجدّ وفق هذه الثوابت”. وعن الخرق الذي يقوم به الجيش الاسرائيلي، اعتبر رعد أن “العدو الإسرائيلي يقوم بالخروقات المخزية لتعويض فشله الميداني”، مشدداً على أن حفظ السيادة الوطنية واجب الجميع.

وكشف النائب رعد أنه “نقل تحية الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للرئيس برّي وتباحثنا معه في خطوات لجنة الإشراف على وقف النار وملف الرئاسة”. ودعا رعد أن نستثمر قدراتنا ولبنانيتنا من أجل حفظ بلدنا والعيش معاً بكرامة وحفظ حقوق الجميع”، واعتبر ان “الاصلاح لا يستقيم الا اذا كان شاملاً ومتوجهًا لتحقيق المصالح الوطنية والعامة وليس للمصالح الفئوية”.

وحضر اللقاء النواب حسن فضل الله، علي عمار، امين شري، إبراهيم الموسوي والمعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل حيث جرى عرض للأوضاع العامة لا سيما السياسية والميدانية منها والملف الرئاسي وشؤوناً تشريعية.

وبعد اللقاء توجه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بتحية الفخر والإعتزاز الى كل “أهلنا المقاومين، والى أبنائنا وإخواننا خصوصاً في حزب الله وحركة امل والى كل اللبنانيين الشرفاء على إمتداد وطننا لبنان”.

وقال رعد “نبتهل الى الله بالدعاء لشفاء الجرحى الأبطال ونستمطر الرحمة للشهداء العظماء اللذين سطروا مع المقاومين البواسل أروع ملاحم المجد والصمود والنصر والدفاع عن الوجود والوطن، والذين منعوا العدو الصهيوني المدعوم من قوى الإستكبار والهيمنة والطغيان من أن يُخضع إرادتنا الرافضة والمقاومة لإحتلال العدو الصهيوني وتهديداته رغم كل ما استطاع هذا العدو أن يناله منا ورغم كل التوحش الذي مارسه ورغم كل تجاوزاته وإطاحته بكل قواعد الحروب والقوانين والشرائع والمواثيق الدولية”.

وأكد رعد أنه “وإذ لا يزال هذا العدو رغم إتفاقه مع لبنان على وقف العدوان يتنمر في خروقاته المخزية كإستعاضة عن فشله الميداني في المواجهة، ولمعالجة عقدة نقص دفينة عنده تلازمه وتفصح دوما عن عجزه عن غن يكون بمستوى محترم في اوساط المجتمعات الإنسانية والحضارية”.

وتابع “اننا نستحضر من هنا ايضاً روح وقامة شهيد الأمة الأسمى ورمز عنفوانها وكرامتها الأمين العام القائد الشهيد السيد حسن نصرالله رضوان الله عليه، وروح عضده ومعتمده القائد الشهيد السيد هاشم صفي الدين رضوان الله عليه، وأرواح كل الشهداء القادة والمقاومين والمدنيين من أهلنا الاوفياء الغيارى، ونؤكد لهم وللبنانيين جميعاً ولكل الأحرار من حلفائنا وشركائنا أننا ماضون على نهج هؤلاء الشهداء ولن نغير ولن نبدل في ثوابتنا وسنتعامل مع كل تطور ومستجد بحسبه وفق هذه الثوابت ، نحن اهل السلم والأمن والحوار في الوطن ، واهل الارادة والعزم والمقاومة ضد عدو الوطن”.

وأضاف “إن حفظ السيادة الوطنية واجب الجميع لأن السيادة ليست شعاراً ولا أغنية بل هي أهم قواعد الوفاق الوطني التي يجب ان تترجم بنوداً قانونية في كل التشريعات المرعية الإجراء في البلاد، والإصلاح لا يستقيم إلا إذا كان شاملاً ومتوجهاً لتحقيق المصالح الوطنية والعامة وليس للمصالح الفئوية والإستنسابية ،إنما هو حق إنساني مُقر في الشرائع والقوانين الدولية وفي شرعة حقوق الإنسان فإن احداً لا يستطيع أن يصادره أو يسقطه مهما بلغت قدرته على العدوان أو الطغيان والإستبداد ، ولكل شركائنا في الوطن نجدد من هنا دعوتنا أن تعالوا جميعل لنستثمر قدراتنا وطاقاتنا ولبنانيتنا من أجل حفظ بلدنا وحماية وجودنا والعيش معا بأمن وكرامة وحفظ حقوق ومصالح الجميع”.

وأضاف رعد “في لقائنا مع دولة الرئيس، نقلنا له تحية سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم والأخوة في قيادة حزب الله وشكرناه الشكر الجزيل على الجهود الوطنية التي بذلها ويبذلها لمصلحة الوطن وشعبه وتداولنا معه في الخطوات المزمع القيام بها من قبل لجنة الإشراف على تنفيذ الإتفاق وخصوصاً في ما يتصل بتثبيت كامل وقف الخروقات الصهيونية وإجلاء قوات العدو عن أرضنا المحتلة لا سيما تلك التي توغل فيها حقداً بعد إعلان الإتفاق”.

وتابع “وفي موضوع الإستحقاق الرئاسي تداولنا وجهات النظر وجرى التأكيد على وجوب مقاربتنا لهذا الإستحقاق بموقف متماسك ومتفاهم عليه أساساً بين حزب الله وحركة أمل تحقيقاً لما يراه الفريقان مناسباً للبلاد في المرحلة الراهنة التي تزدحم فيه الملفات والقضايا التي تحتاج إلى معالجات جدية وناجحة وسريعة”.

بري: جلسة التاسع من الجاري ستبقى منعقدة بلا انقطاع حتى ولادة الرئيس

وفي الشأن الرئاسي، نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله ان جلسة التاسع من الجاري ستبقى منعقدة بلا انقطاع حتى ولادة الرئيس، موضحا انها ستكون بدورات متتالية، ولن ترفع الا بعد انجاز عملية الانتخاب مهما طال الوقت.

وأشار الرئيس بري الى انها من المرات القليلة في تاريخ الرئاسة التي لا يعرف فيها اسم رئيس الجمهورية، قبل اسبوع من موعد الجلسة، وهذا يعني أن الانتخابات غير معلبة.

المصدر: موقع المنار